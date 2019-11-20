Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью главным тренером

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Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении главным тренером Жозе Моуринью. Португальский специалист подписал контракт на три с половиной года - до конца сезона-2022/23.
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