Футбол
ProstoProSport«Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью главным тренером
Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении главным тренером Жозе Моуринью. Португальский специалист подписал контракт на три с половиной года - до конца сезона-2022/23.
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Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Транспорт
Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Политика
Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ-Капитал «Россия зовет!», выразил надежду на то, что украинские военные не вернутся в так называемую «серую зону» в Донбассе.
Кино
50-летний малыш Йода умилил зрителей
Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.
Политика
Комитет ООН призвал США устранить визовые проблемы дипломатов РФ
В октябре некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Теннис
Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Происшествия
МВД опубликовало видео драки руферов с охранниками башни «Москва-Сити»
Пресс-служба МВД России опубликовала видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели драку руферов с охранниками одной из башен делового центра «Москва-Сити».
Экономика
Тюменская область в 2019 году получит наибольший грант из регионов УФО
Тюменская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Уральского федерального округа.
Происшествия
Во Владивостоке ОМОН задержал новобрачных за стрельбу возле ЗАГСа
Полиция Владивостока задержала пару молодоженов, которые в честь своей свадьбы устроили стрельбу возле Первомайского ЗАГСа.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Футбол
«Сочи» объявил об отставке Точилина
Главный тренер Сочи Александр Точилин отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Армия и оружие
Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии
Израильские самолеты атаковали десятки позиций сирийской армии и батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в соседней стране в ответ на осуществленный днем ранее ракетный обстрел своей территории, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Хоккей
Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Авто
Lexus представила новый кабриолет Lexus LC 500
Кабриолет Lexus LC 500 прибывает на автосалон в Лос-Анджелесе, и эта модель имеет складную тканевую крышу.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Происшествия
В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Общество
В МВД признали отца Багдасарян законным гражданином России
Давид Кемулария, адвокат осуждённой за многочисленные нарушения правил дорожного движения Мары Багдасарян, сообщил, что повторная проверка Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве показала, что её отец, Эльмар Багдасарян, законно имеет российское гражданство.