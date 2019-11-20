Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении главным тренером Жозе Моуринью. Португальский специалист подписал контракт на три с половиной года - до конца сезона-2022/23.

Транспорт Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.

Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.

Политика Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ-Капитал «Россия зовет!», выразил надежду на то, что украинские военные не вернутся в так называемую «серую зону» в Донбассе.

Кино 50-летний малыш Йода умилил зрителей Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.

Политика Комитет ООН призвал США устранить визовые проблемы дипломатов РФ В октябре некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Происшествия Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Футбол Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020 Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.

Армия и оружие Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по Сирии Израильские самолеты атаковали десятки позиций сирийской армии и батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в соседней стране в ответ на осуществленный днем ранее ракетный обстрел своей территории, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.

Хоккей Овечкин вновь собрался на Олимпиаду На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Авто Lexus представила новый кабриолет Lexus LC 500 Кабриолет Lexus LC 500 прибывает на автосалон в Лос-Анджелесе, и эта модель имеет складную тканевую крышу.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.