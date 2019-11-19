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Газета.RuГазета.Ru«Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского "Тоттенхэма", сообщается на официальном сайте команды. Почеттино возглавил английский клуб в 2014 году. В прошлом сезоне столичный коллектив дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил "Ливерпулю".
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