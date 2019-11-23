"Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тоттенхэма". Стоит отметить, что это была дебютная игра для Жозе Моуринбю на посту главного тренера "шпрот".

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.

Здоровье Делегация из Тулы посетила Сеченовский университет в Москве Заместитель директора департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности – начальник отдела кадровой работы министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Жданова рассказала студентам, как трудоустроиться в больницы Тульской области.

Политика В Крыму возобновили паромное сообщение с Турцией Между Крымом и Турцией возобновлено грузовое паромное сообщение, о чем сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Здоровье Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.

Политика Сергей Аксёнов предложил подарить Украине два российских унитаза В разговоре со студентами МГИМО, обсуждая претензии Украины о состоянии кораблей, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, и которые Россия вернула ВМСУ, он предложил подарить им два унитаза российского производства.

Политика Китай назвал США главным источником нестабильности в мире США превратились в главный источник нарушения стабильности в мире и злостного нарушителя общепринятых международных норм, заявил сегодня на саммите министров иностранных дел G20 в японской Нагое министр иностранных дел Китая Ван И.

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

Экономика В Госдуме заявили о начале мирового экономического кризиса Мировую экономику в ближайшем будущем ожидает тяжелейший финансовый кризис, даже тяжелее, чем был в 200 году, а факторы роста экономики в России не обсуждаются должным образом.