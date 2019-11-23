Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью

Вест Хэм — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
Исса Диоп
11′
36′
Сон Хын Мин
Райан Фредерикс
39′
43′
Лукас Моура
Фелипе Андерсон
Мичейл Антонио
46′
49′
Харри Кейн
Андрей Ярмоленко
Пабло Форнальс
56′
Исса Диоп
Карлос Санчес
64′
70′
Бен Дэвис
Мичейл Антонио
73′
75′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
79′
Деле Алли
Кристиан Эриксен
82′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
Роберт Снодграсс
87′
87′
Харри Кейн
Анжело Огбонна
90′+6′
"Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тоттенхэма". Стоит отметить, что это была дебютная игра для Жозе Моуринбю на посту главного тренера "шпрот".
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