Футбол

RT на русскомRT на русском«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

Вест Хэм — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
Исса Диоп
11′
36′
Сон Хын Мин
Райан Фредерикс
39′
43′
Лукас Моура
Фелипе Андерсон
Мичейл Антонио
46′
49′
Харри Кейн
Андрей Ярмоленко
Пабло Форнальс
56′
Исса Диоп
Карлос Санчес
64′
70′
Бен Дэвис
Мичейл Антонио
73′
75′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
79′
Деле Алли
Кристиан Эриксен
82′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
Роберт Снодграсс
87′
87′
Харри Кейн
Анжело Огбонна
90′+6′
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе «шпор» отличились Сон Хын Мин (36-я минута), Лукас Моура (43) и Гарри Кейн (49).
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