Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе «шпор» отличились Сон Хын Мин (36-я минута), Лукас Моура (43) и Гарри Кейн (49).

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

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