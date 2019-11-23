Футбол
RT на русском«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Исса Диоп
|11′
|36′
Сон Хын Мин
Райан Фредерикс
|39′
|43′
Лукас Моура
Фелипе Андерсон
Мичейл Антонио
|46′
|49′
Харри Кейн
Андрей Ярмоленко
Пабло Форнальс
|56′
Исса Диоп
Карлос Санчес
|64′
|70′
Бен Дэвис
Мичейл Антонио
|73′
|75′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
|79′
Деле Алли
Кристиан Эриксен
|82′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
Роберт Снодграсс
|87′
|87′
Харри Кейн
Анжело Огбонна
|90′+6′
|47%
|Владение мячом
|53%
|76%
|Процент точных передач
|81%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|6
|3
|Угловые
|7
|6
|Отборы
|9
|11
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑3‑3
13
Роберто
24
Фредерикс
15
Санчес
21
Огбонна
3
Крессуэлл
16
Нобл
41
Райс
11
Снодграсс
18
Форнальс
22
Аллер
30
Антонио
22
Гассанига
24
Орье
6
Санчес
4
Алдервейрелд
3
Роуз
17
Сиссоко
8
Уинкс
23
Эриксен
15
Дайер
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе «шпор» отличились Сон Хын Мин (36-я минута), Лукас Моура (43) и Гарри Кейн (49).
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«Тоттенхэм» победил в гостях в АПЛ впервые за 10 месяцев в первом матче Моуринью
Sports.ruвчера в 09:26
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Чемпионатвчера в 14:21
«Тоттенхэм» обыграл в гостях «Вест Хэм» в первом матче под руководством Моуринью
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Sport24.ruвчера в 09:58
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