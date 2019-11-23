"Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тоттенхэма". Стоит отметить, что это была дебютная игра для Жозе Моуринбю на посту главного тренера "шпрот".

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