Лига чемпионов
LiveSport.ru«Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма
Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0. Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи. Сначала Кейн вышел один на один с голкипером Боряном Миланом, но пробил в штангу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Самый курьёзный гол тура в исполнении «Тоттенхэма»: две штанги и перекладина. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 17:59
Гол «Тоттенхэма» «Црвене» – шоу. 5 попыток ударить за 14 секунд, штанга и перекладина
Sports.ruвчера в 16:51
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Политика
Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций
Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Daily Storm 05:59
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Слово и Дело 04 ноября в 11:10
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 05 ноября в 01:01
Политика
Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»
Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Политика
В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Экономика
ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Шоу-бизнес
Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
РИА Новости / Сергей Пивоваров Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своем браке с супругой Анастасией Костенко в новом выпуске шоу певца T-Killah на YouTube.
РЕН ТВ 07:59
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
СМИ стало известно о возможном захвате самолета в аэропорту Амстердама
Голландские средства массовой информации сообщают, что в аэропорту «Схипхол» возможно был захвачен самолет.
iReactor вчера в 14:37
Политика
Появилось видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Журналистская правда 03:05
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Российская газета 06:23
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Финансы
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Страна Советов on-line 03:52
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.
Известия вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Наука
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
Специалисты американской химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с сотрудниками университета Миссури обнаружили новый штамм ВИЧ.
Российская газета 00:36