Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0. Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи. Сначала Кейн вышел один на один с голкипером Боряном Миланом, но пробил в штангу.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика родила третьего ребенка Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.

Политика Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия Задержан министр строительства Ставрополья Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2» Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».

Шоу-бизнес Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».

Политика Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.

Политика В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.

Экономика ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Шоу-бизнес Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща» РИА Новости / Сергей Пивоваров Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своем браке с супругой Анастасией Костенко в новом выпуске шоу певца T-Killah на YouTube.

Технологии «Яндекс» представил робота-доставщика Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.

Происшествия СМИ стало известно о возможном захвате самолета в аэропорту Амстердама Голландские средства массовой информации сообщают, что в аэропорту «Схипхол» возможно был захвачен самолет.

Происшествия Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Финансы Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.

Политика Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.