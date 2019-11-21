«Тоттенхэм» переиграл в гостях «Вест Хэм» и поправил свое положение в турнирной таблице английского первенства. «Шпоры» одержали первую победу при новом наставнике команды Жозе Моуриньо.

Все про Спорт ру

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Политика Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений "Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.

Наука Послеоперационный бред может указывать на вероятность развития болезни Альцгеймера Американские ученые из Медицинского центра Бэт-Израэл в Бостоне провели исследование генетических факторов риска развития болезни Альцгеймера, который может косвенно влиять на риск возникновения послеоперационного делирия у пациента.

Финансы Рублю предсказали новогодний обвал Нынешние ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущего курса рубля являются самыми низкими за последние пять лет — с декабря 2014 года, когда случился масштабный обвал российской валюты на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Армия и оружие Российские С-400 заступят на боевое дежурство в Турции автономно Купленные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут развернуты в режиме stand alone system («автономная система»), то есть станут работать независимо, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Шоу-бизнес Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.

Кино Сериал «Интерны» стал мультсериалом «Мультерны» Телеканал ТНТ решил вдохнуть вторую жизнь в нашумевший сериал «Интерны». Он превратил его в мультфильм, который называется «Мультерны».

Кино Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов» Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.

Политика Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики «Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.

Наука Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.