Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Тоттенхэм» Моуринью вслед за «Баварией» вышел в плей-офф ЛЧ

Тоттенхэм — Олимпиакос
4 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
6′
Юссеф Эль-Араби
19′
Рубен Семеду
Эрик Дайер
Кристиан Эриксен
29′
39′
Рубен Семеду
Деле Алли
45′+1′
Харри Кейн
50′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
61′
Тоби Алдервейрелд
61′
68′
Андреас Бухалакис
71′
Константинос Цимикас
Серж Орье
73′
74′
Андреас Бухалакис
Матье Вальбуэна
75′
Даниэл Поденсе
Харри Кейн
77′
78′
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
Деле Алли
Танги Ндомбеле
82′
85′
Юссеф Эль-Араби
Мигель Анхель Герреро
У возглавляемого Жозе Моуринью «Тоттенхэма» стало десять очков. «Шпоры» вслед за «Баварией» вышли в четвертьфинал турнира.
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