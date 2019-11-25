Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»

Тоттенхэм — Олимпиакос
4 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
6′
Юссеф Эль-Араби
19′
Рубен Семеду
Эрик Дайер
Кристиан Эриксен
29′
39′
Рубен Семеду
Деле Алли
45′+1′
Харри Кейн
50′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
61′
Тоби Алдервейрелд
61′
68′
Андреас Бухалакис
71′
Константинос Цимикас
Серж Орье
73′
74′
Андреас Бухалакис
Матье Вальбуэна
75′
Даниэл Поденсе
Харри Кейн
77′
78′
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
Деле Алли
Танги Ндомбеле
82′
85′
Юссеф Эль-Араби
Мигель Анхель Герреро
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Олимпиакос» — 4:2. Уже на 6-й минуте Юссеф Эль-Араби открыл счет, а на 19-й минуте Рубен Семеду удвоил преимущество гостей.
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