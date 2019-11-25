Лига чемпионов
LiveSport.ru«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
|6′
Юссеф Эль-Араби
|19′
Рубен Семеду
Эрик Дайер
Кристиан Эриксен
|29′
|39′
Рубен Семеду
Деле Алли
|45′+1′
Харри Кейн
|50′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
|61′
Тоби Алдервейрелд
|61′
|68′
Андреас Бухалакис
|71′
Константинос Цимикас
Серж Орье
|73′
|74′
Андреас Бухалакис
Матье Вальбуэна
|75′
Даниэл Поденсе
Харри Кейн
|77′
|78′
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
Деле Алли
Танги Ндомбеле
|82′
|85′
Юссеф Эль-Араби
Мигель Анхель Герреро
|58%
|Владение мячом
|42%
|86%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|4
|5
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
22
Гассанига
24
Орье
6
Санчес
4
Алдервейрелд
3
Роуз
17
Сиссоко
8
Уинкс
28
Ндомбеле
23
Эриксен
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
2 ×
1
Са
14
Элабделлауи
3
Семеду
20
Мерья
21
Цимикас
4
Камара
8
дос Сантос
28
Вальбуэна
97
Ранджелович
9
Герреро
19
Масурас
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Олимпиакос» — 4:2. Уже на 6-й минуте Юссеф Эль-Араби открыл счет, а на 19-й минуте Рубен Семеду удвоил преимущество гостей.
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