В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Олимпиакос» — 4:2. Уже на 6-й минуте Юссеф Эль-Араби открыл счет, а на 19-й минуте Рубен Семеду удвоил преимущество гостей.

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Общество Фото: В Петербурге простились с Людмилой Вербицкой В среду, 27 ноября, в здании Двенадцати коллегий (Санкт-Петербург) прошла гражданская панихида-прощание с президентом СПбГУ и деканом филологического факультета СПбГУ Людмилой Вербицкой.

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Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» "Трансконтейнер" в одни руки Группа "Дело" Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России "Трансконтейнер" (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. Это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).