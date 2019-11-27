Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»

Тоттенхэм — Олимпиакос
4 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
6′
Юссеф Эль-Араби
19′
Рубен Семеду
Эрик Дайер
Кристиан Эриксен
29′
39′
Рубен Семеду
Деле Алли
45′+1′
Харри Кейн
50′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
61′
Тоби Алдервейрелд
61′
68′
Андреас Бухалакис
71′
Константинос Цимикас
Серж Орье
73′
74′
Андреас Бухалакис
Матье Вальбуэна
75′
Даниэл Поденсе
Харри Кейн
77′
78′
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
Деле Алли
Танги Ндомбеле
82′
85′
Юссеф Эль-Араби
Мигель Анхель Герреро
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Олимпиакос» — 4:2. Уже на 6-й минуте Юссеф Эль-Араби открыл счет, а на 19-й минуте Рубен Семеду удвоил преимущество гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Шпоры» избавились от оков Покеттино. Болельщики снова обожают Моуринью

Спорт-Экспресс19:15

Моуринью громко вернулся в ЛЧ: «Тоттенхэм» летел 0:2 «Олимпиакосу», но забил 4 и вышел в плей-офф. Голы

Матч ТВ14:45

Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»

Чемпионат18:54

«Тоттенхэм» победил «Олимпиакос» в ЛЧ, отыгравшись с 0:2

RT на русском16:51

Моуринью: «Хотел пригласить болбоя в раздевалку, чтобы отпраздновать победу, но он исчез»

Sport24.ru20:44

Моуринью начал с двух побед в «Тоттенхэме», отыгравшись с 0:2 с «Олимпиакосом»

Sports.ru17:07

Невероятная победа «Тоттенхэма» под руководством Моуринью в видеообзоре матча против «Олимпиакоса»

Sport.ru19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 21:53, Вашингтон
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону

РИА Новости 12:59
Происшествия

Туроператор рассказал о состоянии пострадавших россиян в Доминикане

iReactor 21:07
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Актуальные Новости 10:50
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Происшествия

«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру

В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Украина.ру 10:28
Игры

Патч для RDR 2 исправил старые ошибки, но не для всех

В описании разработчики указали, что патч исправит большую часть внутриигровых ошибок.
3DNews 02:03
Культура

«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма

Афиша Daily вчера в 07:28
Футбол

Леонардо: «В последние годы судьи часто ошибаются в матчах „ПСЖ“»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча против «Реала» в Лиге чемпионов (2:2) раскритиковал действия арбитра.
Спорт-Экспресс 18:17
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Спорт

Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Телеканал 360° вчера в 14:43
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Футбол

«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
Вести.Ru 14:47
Гаджеты

Apple AirPods Pro сметают с прилавков

Оригинальные наушники Apple AirPods дебютировали в конце 2016 года, в марте этого года компания представила обновленную модель, а несколько недель назад подоспела подорожавшая Pro-версия с новой функциональностью.
iXBT.com 24 ноября в 03:19
Шоу-бизнес

Сестра Ротару пояснила свои слова о помощи певицы ВСУ в Донбассе

Народные новости 01:05
Происшествия

Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Известия 05:37
Культура

Андрей Данилко заплакал и покинул съёмки «Х-фактора»: Я как придурок

Life.ru 21:49
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США

Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Российская газета 20:55
Гаджеты

Sony научит смартфоны снимать на уровне профессиональных камер

Для удовлетворения спроса и улучшения параметров матриц камер японская корпорация в отдел развития обработки изображений и датчиков направит дополнительные инвестиции.
Astera 03:48
Армия и оружие

Истребители F-18 пролетели прямо над позициями C-400

Несколько часов назад над позициями зенитно-ракетных систем С-400, размещённых на территории Турции, впервые пролетели истребители НАТО.
Avia.pro 23 ноября в 22:38
Космос

Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки

N+1 24 ноября в 19:02
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК вчера в 13:05
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Гаджеты

Huawei представила топовый планшет MatePad Pro

Компания Huawei рассекретила свой новый топовый планшет; он получил название MatePad Pro.
Популярная механика вчера в 08:05
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Хоккей

Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков

Давыдов.Индекс 06:05
Наука

Стипендии L’Oreal-UNESCO «Для женщин в науке» 2019 года вручили победительницам

В ходе торжественной церемонии в Доме Пашкова десять российских ученых-победительниц конкурса получили стипендии L’Oreal-UNESCO «Для женщин в науке».
Индикатор 13:07
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Хоккей

В «Калгари» начали расследование по обвинению Питерса в расизме

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что в команде инициировали расследование по поводу расистских высказываний со стороны главного тренера команды Билла Питерса в адрес хоккеиста Акима Алиу.
Чемпионат 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное