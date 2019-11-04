Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина

Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.
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