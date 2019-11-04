Футбол
Российская газета«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме. Инцидент, приведший к травме Гомеша и удалению Сона произошел на 79-й минуте встречи между командами.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Здоровье
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.
ФАН 11:47
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Происшествия
Неизвестный убил начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве
Неизвестный мужчина застрелил начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.
VSE42.RU 02 ноября в 21:43
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом
Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.
RT на русском 12:21
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Политика
Зеленский сократил вдвое число судей Верховного суда Украины
Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект о судебной реформе, согласно которому число судей Верховного суда Украины сократится в два раза, об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Аргументы и Факты 11:30
Футбол
Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Чемпионат 10:56
Шоу-бизнес
Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль
Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.
Molnet.ru 03:25
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
RuNews24.ru 10:39
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Происшествия
В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
RT на русском 12:05
Политика
Президента Эстонии попросили не ездить в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 04:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске отказалась выйти на бис
Певица дала юбилейный концерт в «Минск-Арене». Российская исполнительница Алла Пугачева выступила в «Минск-Арене» с юбилейным концертом.
NewInform 12:52
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Гаджеты
Apple отключит от интернета старые iPhone
Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 01:17
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25