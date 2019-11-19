Лига чемпионов
Vprognoze.ru«Тоттенхэм» отправил в отставку Почеттино
Маурисио Почеттино отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Отмечается, также клуб покинул весь тренерский штаб, который работал с Почеттино.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Почеттино уволили из «Тоттенхэма». 5 месяцев назад команда играла в финале Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 15:45
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Шоу-бизнес
Друг мужа Заворотнюк рассказал об изменениях в состоянии актрисы
В начале осени СМИ сообщили, что Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в связи с ухудшением состояния на фоне тяжелой болезни.
Политика
Путин: освоение бюджета идет лучше, чем средств на нацпроекты
Исполнение бюджета в России идет лучше, чем освоение выделяемых на нацпроекты средств.
Экономика
Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году
Получение только 30 октября разрешения от Копенгагена на строительство газопровода в экономической зоне Дании, заставило многих сомневаться в возможности запустить проект в обещанные сроки - до конца 2019 года.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Политика
Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
Футбол
Жозе Моуринью возглавил английский «Тоттенхэм»
Политика
Медведев сообщил о создании в «Единой России» правозащитного центра
В "Единой России" (ЕР) появится правозащитный центр, заявил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Экономика
Cтоимость перевалки грузов в терминале Lugaport оценили в 17,5 миллиардов рублей
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Футбол
«Спартак» поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах
Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах России во время футбольных матчей.
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Происшествия
Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
Происшествия
Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе
В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Общество
70% семей с детьми получат дополнительные выплаты с 2020 года: Минтруд
По словам главы Минтруда Максима Топилина, меры поддержки семей с детьми в 2020 году увеличатся до 70% за счёт расширения программ.
Происшествия
Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым передали в Москву
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.