Лига чемпионов

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Тоттенхэм» отправил в отставку Почеттино

Маурисио Почеттино отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Отмечается, также клуб покинул весь тренерский штаб, который работал с Почеттино.
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По словам главы Минтруда Максима Топилина, меры поддержки семей с детьми в 2020 году увеличатся до 70% за счёт расширения программ.
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