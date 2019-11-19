Маурисио Почеттино отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Отмечается, также клуб покинул весь тренерский штаб, который работал с Почеттино.

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