В добавленное время защитник "молотобойцев" Анджело Огбонна отметился еще одним голом. «Тоттенхэм» одержал первую победу при новом тренере — Жозе Моуринью — и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд. После 13-ти туров в активе "шпор" 17 очков, команда вышла на шестое место в АПЛ.

«Тоттенхэм» победил в дерби в первом матче при Моуринью

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