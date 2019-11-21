Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Тоттенхэм» победил в дерби в первом матче при Моуринью

Вест Хэм — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Исса Диоп
11′
36′
Сон Хын Мин
Райан Фредерикс
39′
43′
Лукас Моура
Фелипе Андерсон
Мичейл Антонио
46′
49′
Харри Кейн
Андрей Ярмоленко
Пабло Форнальс
56′
Исса Диоп
Карлос Санчес
64′
70′
Бен Дэвис
Мичейл Антонио
73′
75′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
79′
Деле Алли
Кристиан Эриксен
82′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
Роберт Снодграсс
87′
87′
Харри Кейн
Анжело Огбонна
90′+6′
В добавленное время защитник "молотобойцев" Анджело Огбонна отметился еще одним голом. «Тоттенхэм» одержал первую победу при новом тренере — Жозе Моуринью — и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд. После 13-ти туров в активе "шпор" 17 очков, команда вышла на шестое место в АПЛ.
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