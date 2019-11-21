Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Тоттенхэм» победил в дерби в первом матче при Моуринью

Вест Хэм — Тоттенхэм
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
Исса Диоп
11′
36′
Сон Хын Мин
Райан Фредерикс
39′
43′
Лукас Моура
Фелипе Андерсон
Мичейл Антонио
46′
49′
Харри Кейн
Андрей Ярмоленко
Пабло Форнальс
56′
Исса Диоп
Карлос Санчес
64′
70′
Бен Дэвис
Мичейл Антонио
73′
75′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
79′
Деле Алли
Кристиан Эриксен
82′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
Роберт Снодграсс
87′
87′
Харри Кейн
Анжело Огбонна
90′+6′
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл земляков из «Вест Хэма» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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