Лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл земляков из «Вест Хэма» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Тоттенхэм» победил в дерби в первом матче при Моуринью

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