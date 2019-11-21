В добавленное время защитник "молотобойцев" Анджело Огбонна отметился еще одним голом. «Тоттенхэм» одержал первую победу при новом тренере — Жозе Моуринью — и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд. После 13-ти туров в активе "шпор" 17 очков, команда вышла на шестое место в АПЛ.

«Тоттенхэм» победил в дерби в первом матче при Моуринью

Все про Спорт ру

Происшествия Глава подмосковного Чехова задержана по подозрению в мошенничестве Как стало известно РЕН ТВ, обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой связаны уголовным делом, возбужденным за мошенничество в особо крупном размере.

Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре.

Экономика Спекулянты на Чикагской товарной бирже сократили ставку на укрепление рубля Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) после роста на прошлой неделе на 2.4% сократились на 2.2% или 574 контракта до 25 753 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу (22 ноября) данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Наука Ученые рассказали, как дьявольские черви выживают в недрах Земли По словам автора исследования, профессора Американского университета в Вашингтоне Джона Брахта, Halicephalobus mephisto живут на огромной глубине в литосфере планеты, где почти полностью отсутствует кислород в воде и высокая щелочность среды.

Экономика Крупные российские компании покидают порты Прибалтики Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.