Футбол
Бомбардир.ру«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Хын-Мин Сона за фол на Гомеше
«Тоттенхэм» решил опротестовать удаление нападающего Хын-Мин Сона, полученное в воскресном матче с «Эвертоном» за фол на Андре Гомеше. По информации The Guardian, лондонский клуб подал апелляцию на красную карточку своего игрока.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Шоу-бизнес
Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Кино
Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов
Хидэо Кодзима в интервью BBC заявил, что его студия Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов.
Cyber.sports.ru 08:46
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Мужчину на костылях сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 10 часов вечера в Южно-Сахалинске.
АСТВ 06:58
Футбол
Роналду поддержал получившего травму Андре Гомеша
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.
Sports.ru 16:08
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Здоровье
Дмитрий Миронов участвовал в заседании Госсовета России
В четверг, 30 октября, глава региона Дмитрий Миронов участвовал в расширенном заседании президиума Госсовета, прошедшее в городе Светлогорск Калининградской области.
TwitRegion 01 ноября в 02:18
Экономика
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Экономика
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Съемки третьего фильма «Фантастические твари» перенесли на весну следующего года, сообщило издание Deadline.
Телеканал 360° 13:37
Наука
Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном
Британские исследователи выяснили, что зрачки расширяются и сужаются не только из-за физического воздействия, но и при одной лишь мысли человека.
МедиаПоток 01 ноября в 11:04
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Общество
Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским»
Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
Красная весна 05:16
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Происшествия
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина
Российская газета 08:28
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Гаджеты
Redmi K30 станет самым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G
Политическая Экспертиза вчера в 23:55
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс 17:08