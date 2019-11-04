«Тоттенхэм» решил опротестовать удаление нападающего Хын-Мин Сона, полученное в воскресном матче с «Эвертоном» за фол на Андре Гомеше. По информации The Guardian, лондонский клуб подал апелляцию на красную карточку своего игрока.

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Хын-Мин Сона за фол на Гомеше

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Политика Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Кино Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов Хидэо Кодзима в интервью BBC заявил, что его студия Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Хоккей Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым» Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.

Происшествия Мужчину на костылях сбил автомобиль в Южно-Сахалинске ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 10 часов вечера в Южно-Сахалинске.

Футбол Роналду поддержал получившего травму Андре Гомеша Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Здоровье Дмитрий Миронов участвовал в заседании Госсовета России В четверг, 30 октября, глава региона Дмитрий Миронов участвовал в расширенном заседании президиума Госсовета, прошедшее в городе Светлогорск Калининградской области.

Экономика Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Происшествия В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Экономика В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Шоу-бизнес Леонид Барац развелся со второй женой «СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.

Кино Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли Съемки третьего фильма «Фантастические твари» перенесли на весну следующего года, сообщило издание Deadline.

Наука Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном Британские исследователи выяснили, что зрачки расширяются и сужаются не только из-за физического воздействия, но и при одной лишь мысли человека.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Общество Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским» Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.

Политика США официально заявили о выходе из Парижского соглашения США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Общество Найдены способы похудеть без физических упражнений Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.