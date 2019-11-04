Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша

Сам форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике. Как сообщает The Sun, в «Тоттенхэме» обеспокоены состоянием Сона после инцидента. Несмотря на то, что в клубе есть штатный психолог, «шпоры» выделят футболисту дополнительного врача.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша

Чемпионат07:08

«Тоттенхэм» подаст апелляцию на красную карточку Сона, сломавшего ногу Гомешу

Sport24.ru07:06

Андре Гомеш, получивший жуткую травму, будет прооперирован в понедельник

РИА Новости02:42

«Эвертон» сообщил, что Гомешу сегодня предстоит операции после страшной травмы

Спорт-Экспресс02:54

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

Газета.Ru02:51

«Тоттенхэм» обратился к «Эвертону» после ситуации со страшной травмой Гомеша

Sportbox.RU00:41

Андре Гомешу в понедельник будет сделана операция

Советский спорт03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Наука

Дрон научили быстро летать с готовностью перейти на запасной маршрут

Инженеры научили малые беспилотники быстро летать в сложной обстановке с неполными данными о местности, простраивая на лету запасной безопасный маршрут.
N+1 02 ноября в 06:59
Гаджеты

Конкурент Xiaomi Mi CC9 Pro со странной камерой позирует в полный рост

iXBT.com 06:42
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Политика

На Украине уволен глава космического агентства

Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
News.ru 06:24
Футбол

Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»

По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Политика

Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ

В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил у Золотого

РИА Новости 01 ноября в 04:56
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии

Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.
Paparazzi.ru 02:45
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Игры

Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов

Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся созданием фильмов.
Игромания.ру 06:53
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Футбол

Левандовски потребуется операция

Soccer.ru 06:31
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Экономика

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru 06:45
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Общество

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Общество

Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru вчера в 06:08
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Космос

Грузовой корабль Cygnus прибыл к МКС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября ракета-носитель «Антарес» с кораблём Cygnus стартовала с площадки NASA «Уоллопс».
REGNUM 03:40
Политика

В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту

Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда вчера в 14:55
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет

Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 вчера в 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное