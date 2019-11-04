Футбол
Чемпионат«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша
Сам форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике. Как сообщает The Sun, в «Тоттенхэме» обеспокоены состоянием Сона после инцидента. Несмотря на то, что в клубе есть штатный психолог, «шпоры» выделят футболисту дополнительного врача.
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Наука
Дрон научили быстро летать с готовностью перейти на запасной маршрут
Инженеры научили малые беспилотники быстро летать в сложной обстановке с неполными данными о местности, простраивая на лету запасной безопасный маршрут.
N+1 02 ноября в 06:59
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Политика
На Украине уволен глава космического агентства
Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
News.ru 06:24
Футбол
Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»
По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что ополченцы завершили разведение сил у Золотого
РИА Новости 01 ноября в 04:56
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии
Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.
Paparazzi.ru 02:45
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Игры
Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов
Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся созданием фильмов.
Игромания.ру 06:53
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Футбол
Левандовски потребуется операция
Soccer.ru 06:31
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Экономика
Украина потратит более половины бюджета на долги и армию
Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru 06:45
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Общество
«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Общество
Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019
30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru вчера в 06:08
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Космос
Грузовой корабль Cygnus прибыл к МКС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября ракета-носитель «Антарес» с кораблём Cygnus стартовала с площадки NASA «Уоллопс».
REGNUM 03:40
Политика
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда вчера в 14:55
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 вчера в 00:46