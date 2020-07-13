Происшествия

РИА НовостиРИА Новости«Тоттенхэм» подтвердил гибель брата футболиста команды Сержа Орье

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" подтвердил информацию о гибели брата футболиста команды Сержа Орье.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Брат защитника «Тоттенхэма» убит во Франции

Газета.Ru06:22

«Тоттенхэм» подтвердил гибель брата Орье и выразил соболезнования футболисту

Sport24.ru07:17

«Тоттенхэм» поддержал Сержа Орье, у которого убили брата

Чемпионат05:57

В Тулузе убили брата футболиста «Тоттенхэма» Орье

Вести.Ru05:45

«Тоттенхэм» подтвердил гибель брата футболиста команды Сержа Орье

РИА Новости06:24

«Тоттенхэм» подтвердил гибель брата Орье и выразил соболезнования

Матч ТВ07:05

«Тоттенхэм» выразил соболезнования Орье в связи с гибелью его брата

Спорт-Экспресс05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество

В Прикамье разрешили работу аттракционов в парках отдыха

Пермь, 13 июля 2020, 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 07:20
11
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
6,3K
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
30
Общество

Жительница Самарской области получила счет за тепло на 30 млрд рублей

Представители компании быстро разобрались в ситуации. В Самаре местная жительница получила счет за тепло и горячую воду на 30 млрд рублей.
СОВА 06:28
41
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
3,1K
Шоу-бизнес

Богомолов снял на видео Собчак под душем

Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
VSE42.RU 00:30
15
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
46
Происшествия

ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ

RT на русском 07:04
289
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
652
Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
2
Фигурное катание

Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
56
Общество

Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля

Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
51
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
2,6K
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
148
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Piter.tv вчера в 04:30
1K
Шоу-бизнес

Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети

В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
48
Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 01:36
3
Здоровье

В Саратовской области 54 беременные женщины заражены коронавирусом

Сегодня, 13 июля, в ходе брифинга в саратовском минздраве Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения региона, рассказал о числе зараженных коронавирусом за период пандемии беременных женщинах.
Саратов.Экспресс 05:34
Общество

В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»

Российская газета 11 июля в 15:38
2
Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия

В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем

REGNUM 00:35
1
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
203
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
25
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
77
Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ вчера в 10:55
338
Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
5
Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
399
Общество

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
15
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
ещё по теме
Серж Орье
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, правый защитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное