Происшествия
РИА Новости«Тоттенхэм» подтвердил гибель брата футболиста команды Сержа Орье
Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" подтвердил информацию о гибели брата футболиста команды Сержа Орье.
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Общество
В Прикамье разрешили работу аттракционов в парках отдыха
Пермь, 13 июля 2020, 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 07:20
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Общество
Жительница Самарской области получила счет за тепло на 30 млрд рублей
Представители компании быстро разобрались в ситуации. В Самаре местная жительница получила счет за тепло и горячую воду на 30 млрд рублей.
СОВА 06:28
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Шоу-бизнес
Богомолов снял на видео Собчак под душем
Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
VSE42.RU 00:30
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
RT на русском 07:04
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
Общество
Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 01:36
Здоровье
В Саратовской области 54 беременные женщины заражены коронавирусом
Сегодня, 13 июля, в ходе брифинга в саратовском минздраве Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения региона, рассказал о числе зараженных коронавирусом за период пандемии беременных женщинах.
Саратов.Экспресс 05:34
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российская газета 11 июля в 15:38
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ вчера в 10:55
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Общество
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27