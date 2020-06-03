Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги. Тестирование в период с 1 по 2 июня прошли 1197 человек из числа игроков и персонала клубов.

В АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом

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