Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом

Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги. Тестирование в период с 1 по 2 июня прошли 1197 человек из числа игроков и персонала клубов.
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В «Тоттенхэме» объявили об одном случае заражения коронавируса

Sport.ru13:13

В «Тоттенхэме» зафиксирован случай заболевания COVID-19

Sport24.ru11:24

В АПЛ выявлен ещё один заражённый коронавирусом. Он из «Тоттенхэма»

Чемпионат12:13

В «Тоттенхэме» один заболевший коронавирусом. АПЛ провела 1 197 тестов 1-2 июня

Sports.ru11:44

Стали известны результаты очередного тестирования на коронавирус в АПЛ

Спорт-Экспресс11:36

«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

Советский спорт12:14

«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом

Матч ТВ12:04
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
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Футбол

УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий "Трабзонспор" от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон.
ТАСС Спорт 11:29
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
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Шоу-бизнес

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
42
Общество

В Москве скончался ещё 71 пациент с коронавирусом

RT на русском 01 июня в 15:21
457
Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости 16:43
15
Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Экономика

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Футбол

Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России

По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru 18:23
Экономика

На Украине взвинтили цены на фрукты и ягоды

Цены на фрукты и ягоды на Украине по состоянию на начало июня достигли исторического максимума, несмотря на падение уровня доходов населения вследствие кризиса, вызванного пандемией.
ФАН 16:50
1
Технологии

Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы

Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
РИА Новости 04:37
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Происшествия

Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова

Российская газета 15:31
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Армия и оружие

Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29.
Российская газета 16:58
31
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

РИА Новости 10:50
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Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
12
Общество

Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики

Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.
РИА Новости 17:13
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
861
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
120
Общество

Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском 12:57
7
Автоспорт

«Формула-1» стартует пятого июля

Первая гонка планируется в Австрии на пятое июля. Затем пройдет Гран-при в Шпильберге – 12 июля и в Венгрии – 19 июля.
Все про Спорт ру вчера в 11:36
Путешествия

Россияне массово отказываются от поездок в Сочи из-за новых правил

Загрузка же открывшихся санаториев, исходя из масштабов бронирования, достигает от 10 до 50 процентов.
Газета Metro 12:42
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Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
80
Общество

Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к «Роскосмосу»

Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации.
Российская газета 12:20
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Технологии

Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон

Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.
ПРАЙМ 19:05
Игры

GOG дарит три игры

В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трэшевый клип»

Как сообщают музыканты, с этим клипом они завоевали премию Berlin Music Video Awards в номинации Most Trashy — «Самое трэшевое видео».
МордовМедиа 14:42
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Фигурное катание

Траньков: у Тарасовой и Морозова есть проблемы личного характера

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о проблемах Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
РИА Новости 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
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