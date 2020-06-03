Сегодня АПЛ сообщила о результатах очередного раунда тестирования на коронавирус в клубах.

В «Тоттенхэме» выявлен один случай заражения коронавирусом

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