Коронавирус
Все про Спорт руВ «Тоттенхэме» выявлен один случай заражения коронавирусом
Сегодня АПЛ сообщила о результатах очередного раунда тестирования на коронавирус в клубах.
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Общество
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске
3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК 14:49
Общество
В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
Политика
Токаев: Казахстан не хочет вступать в Союзное государство
Президент Казахстана считает, что потенциал ЕАЭС можно превратить в «эффективную структуру международного масштаба».
RuNews24.ru 10:45
Гаджеты
AMD RDNA 2 доберётся и до APU, экспансия начнётся в этом году с Big Navi
Из неофициальных источников известно, что предыдущая архитектура Vega ещё длительное время будет использоваться гибридными процессорами марки, и только к 2022 году сможет уступить место RDNA 2. Не будем забывать и о намерениях Samsung использовать графику RDNA в своих мобильных процессорах, которые она сможет разрабатывать по условиям лицензионного соглашения с AMD.
3DNews 03:59
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Гаджеты
Исследование Steam: AMD отнимает долю рынка, принадлежавшую Intel
Согласно полученным результатам, компания AMD уверенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, делая это за счет Intel, популярность процессоров которого постепенно снижается.
Goroday.ru 15:45
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Финансы
Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара
Как предупреждает Энгландер, в таком случае США столкнутся с резким падением курса доллара, а когда именно это произойдет — зависит от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.
REGNUM 03:50
Происшествия
В Москве упавшими деревьями было повреждено 11 машин
Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что в различных районах города упавшими деревьями было повреждено 11 машин.
Московский Комсомолец 15:50
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова
Демонстранты бросили в среду вечером коктейли Молотова в направлении посольства США в Афинах в знак протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 15:31
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
178 новых заражений опасной инфекцией врачи выявили в Ростовской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 мая в 09:34
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Политика
Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний
Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:32
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Культура
Интервью с Ильей Хржановским
В онлайн-кинотеатре ivi появились 4 части проекта «Дау» Ильи Хржановского: «Нора мама», «Три дня», «Теория струн», «Никита Таня».
Snob.ru вчера в 09:30
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56