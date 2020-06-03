Коронавирус

Все про Спорт руВсе про Спорт руВ «Тоттенхэме» выявлен один случай заражения коронавирусом

Сегодня АПЛ сообщила о результатах очередного раунда тестирования на коронавирус в клубах.
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В «Тоттенхэме» объявили об одном случае заражения коронавируса

Sport.ru13:13

«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом

Матч ТВ12:04

В АПЛ выявлен ещё один заражённый коронавирусом. Он из «Тоттенхэма»

Чемпионат12:13

В «Тоттенхэме» один заболевший коронавирусом. АПЛ провела 1 197 тестов 1-2 июня

Sports.ru11:44

Стали известны результаты очередного тестирования на коронавирус в АПЛ

Спорт-Экспресс11:36

В «Тоттенхэме» зафиксирован случай заболевания COVID-19

Sport24.ru11:24

«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

Советский спорт12:14
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
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Общество

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске

3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК 14:49
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Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ вчера в 07:27
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Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
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Политика

Токаев: Казахстан не хочет вступать в Союзное государство

Президент Казахстана считает, что потенциал ЕАЭС можно превратить в «эффективную структуру международного масштаба».
RuNews24.ru 10:45
12
Гаджеты

AMD RDNA 2 доберётся и до APU, экспансия начнётся в этом году с Big Navi

Из неофициальных источников известно, что предыдущая архитектура Vega ещё длительное время будет использоваться гибридными процессорами марки, и только к 2022 году сможет уступить место RDNA 2. Не будем забывать и о намерениях Samsung использовать графику RDNA в своих мобильных процессорах, которые она сможет разрабатывать по условиям лицензионного соглашения с AMD.
3DNews 03:59
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Гаджеты

Исследование Steam: AMD отнимает долю рынка, принадлежавшую Intel

Согласно полученным результатам, компания AMD уверенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, делая это за счет Intel, популярность процессоров которого постепенно снижается.
Goroday.ru 15:45
Происшествия

Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с пятью автомобилями в Москве

РИА Новости 15:44
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
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Финансы

Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара

Как предупреждает Энгландер, в таком случае США столкнутся с резким падением курса доллара, а когда именно это произойдет — зависит от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов.
РИА Новости вчера в 01:00
1
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
2
Происшествия

На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи

За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.
REGNUM 03:50
1,2K
Происшествия

В Москве упавшими деревьями было повреждено 11 машин

Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что в различных районах города упавшими деревьями было повреждено 11 машин.
Московский Комсомолец 15:50
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
65
Происшествия

Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова

Демонстранты бросили в среду вечером коктейли Молотова в направлении посольства США в Афинах в знак протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 15:31
Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
91
Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
187
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

178 новых заражений опасной инфекцией врачи выявили в Ростовской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 мая в 09:34
1K
Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 13:44
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
79
Политика

Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний

Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:32
1
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Культура

Интервью с Ильей Хржановским

В онлайн-кинотеатре ivi появились 4 части проекта «Дау» Ильи Хржановского: «Нора мама», «Три дня», «Теория струн», «Никита Таня».
Snob.ru вчера в 09:30
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
44
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
1K
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
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