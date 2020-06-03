Коронавирус
Матч ТВ«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом
«Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе. Этот случай стал единственным из 1197 тестов сотрудников и игроков клубов чемпионата Англии в пятом раунде проверок 1-2 июня.
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Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
Вести.Ru 07:47
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 09:26
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»
Юрий Лоза обрушился на Филиппа Киркорова после того, как тот пошутил про аппендицит.
Вечерний курьер 04:05
Космос
В корабле Маска имелись российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости 18:03
Общество
Сибирского шелкопряда выявили в лесах под Якутском
Якутия 24 вчера в 21:19
Футбол
Расписание ближайшего тура РПЛ: ЦСКА и «Зенит» сыграют 20 июня
РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание ближайшего тура РПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 07:24
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Посол РФ: Вашингтон не остановит строительство «Северного потока-2»
Американские санкции не смогут остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2». Такое мнение высказал посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Комсомольская правда 12:58
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Общество
Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в регионе и их негативном влиянии на здоровье.
ТАСС 13:37
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Экономика
В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов
Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Происшествия
В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды
В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
RT на русском 18:40
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь 02:14
Технологии
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру 13:22
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
Технологии
Производство новенькой PlayStation 5 может начаться уже на этой неделе
Буквально вчера стало известно, что Sony, на фоне беспорядков в США, решила отменить презентацию, посвященную играм для новенькой PlayStation 5. Сейчас же в сети появилась информация, согласно которой выходит, что даже несмотря на это, производство консоли следующего поколения может начаться уже на этой неделе.
Ferra 10:21
Наука
Картины старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни»
Ученые надеются использовать эти знания для того, чтобы спасти картины, страдающие от «ультрамариновой болезни».
ВладТайм вчера в 20:44
Шоу-бизнес
«Мне надоело жить по юлианскому календарю»: Анастасия о предательстве Юлиана и неудачных эко
Uznayvse.ru 07:46
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Футбол
«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»
"Порту" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Португалии уступил "Фамаликау".
Soccer.ru 19:20
Здоровье
Бессмысленным ношение масок на улице считает израильский врач
Глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса» профессор Давид Лурье в интервью РИА Новости заявил, что ношение медицинских масок на улице не наносит вред здоровью человека, однако смысла в этом нет, если человек находится на воздухе.
Live24 00:45
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Политика
Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.
РИА Новости 18:54
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Солодов предложил принципиально изменить северные надбавки
Солодов предложил поменять сам принцип формирования доплат.
Кам 24 08:40