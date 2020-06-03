«Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе. Этот случай стал единственным из 1197 тестов сотрудников и игроков клубов чемпионата Англии в пятом раунде проверок 1-2 июня.

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Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

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Политика Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.

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