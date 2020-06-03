Коронавирус

Матч ТВМатч ТВ«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом

«Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе. Этот случай стал единственным из 1197 тестов сотрудников и игроков клубов чемпионата Англии в пятом раунде проверок 1-2 июня.
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В «Тоттенхэме» объявили об одном случае заражения коронавируса

Sport.ru13:13

«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

РИА Новости11:40

В АПЛ выявлен ещё один заражённый коронавирусом. Он из «Тоттенхэма»

Чемпионат12:13

В «Тоттенхэме» один заболевший коронавирусом. АПЛ провела 1 197 тестов 1-2 июня

Sports.ru11:44

«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом

Матч ТВ12:04

«Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

Советский спорт12:14

Стали известны результаты очередного тестирования на коронавирус в АПЛ

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