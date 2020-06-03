Коронавирус
Матч ТВ«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом
«Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе. Этот случай стал единственным из 1197 тестов сотрудников и игроков клубов чемпионата Англии в пятом раунде проверок 1-2 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости 16:43
Игры
Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption
Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
В Вашингтоне протестующие окружили Белый дом
Участники акций против полицейского произвола окружили территорию вокруг Белого дома, проигнорировав распоряжение о комендантском часе, действующем с 19:00 2 июня.
Наша версия 03:11
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Фигурное катание
Траньков: у Тарасовой и Морозова есть проблемы личного характера
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о проблемах Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
РИА Новости 08:35
Общество
В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках
"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
Общество
В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом
Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
Происшествия
В Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским
Санкт-Петербургский городской суд во время рассмотрения апелляции на решение Невского районного суда отпустил из-под стражи двоих экс-полицейских, Артема Морозова и Александра Ипатова, ранее обвиненных в пытках задержанных.
РБК 15:53
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Кино
«Текст» Шипенко стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
Фильм Клима Шипенко «Текст» признан лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), передает ТАСС.
Shraibikus News 01 июня в 06:33
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Происшествия
Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова
Демонстранты бросили в среду вечером коктейли Молотова в направлении посольства США в Афинах в знак протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 15:31
Кино
«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала
По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру 12:17
Спорт
Русской жене Луиса Адриано угрожают смертью на почве расизма
Metaratings 17:39
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Общество
В Калининградской области отменили плату за обсервацию
В Калининградской области отменили плату за пребывание в обсерваторах.
Каскад 11:21
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16