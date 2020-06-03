«Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе. Этот случай стал единственным из 1197 тестов сотрудников и игроков клубов чемпионата Англии в пятом раунде проверок 1-2 июня.

Общество Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский. 4

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 318

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 240

Происшествия В Вашингтоне протестующие окружили Белый дом Участники акций против полицейского произвола окружили территорию вокруг Белого дома, проигнорировав распоряжение о комендантском часе, действующем с 19:00 2 июня. 46

Фигурное катание Траньков: у Тарасовой и Морозова есть проблемы личного характера Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о проблемах Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Общество Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости» Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы. 18

Происшествия В Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским Санкт-Петербургский городской суд во время рассмотрения апелляции на решение Невского районного суда отпустил из-под стражи двоих экс-полицейских, Артема Морозова и Александра Ипатова, ранее обвиненных в пытках задержанных.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,9K

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 8

Кино «Текст» Шипенко стал лучшим фильмом года по версии продюсеров Фильм Клима Шипенко «Текст» признан лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), передает ТАСС. 122

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 337

Происшествия Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова Демонстранты бросили в среду вечером коктейли Молотова в направлении посольства США в Афинах в знак протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 3

Кино «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.

Экономика Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 418