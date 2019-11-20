Футбол
РИА Новости«Тоттенхэм» подтвердил состав тренерского штаба Моуринью
Жоау Сакраменту, Карлос Лалин, Нуну Сантуш, Рикардо Формозиньо и Джованни Серра войдут в тренерский штаб нового главного тренера "Тотенхэма" Жозе Моуринью, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
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«Лилль» сообщил об уходе двух членов тренерского штаба к Моуринью в «Тоттенхэм»
Sport24.ruвчера в 09:48
Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля»
Бомбардир.рувчера в 07:37
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