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РИА НовостиРИА Новости«Тоттенхэм» подтвердил состав тренерского штаба Моуринью

Жоау Сакраменту, Карлос Лалин, Нуну Сантуш, Рикардо Формозиньо и Джованни Серра войдут в тренерский штаб нового главного тренера "Тотенхэма" Жозе Моуринью, сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
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«Тоттенхэм» подтвердил состав тренерского штаба Моуринью

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
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