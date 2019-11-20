Футбол
Metaratings«Тоттенхэм» показал Моуринью с клубной футболкой
Футбольный клуб «Тоттенхэм» представил нового главного тренера команды Жозе Моуринью. В своем «Твиттере» лондонцы опубликовали фотографию португальского специалиста с футболкой «шпор» на клубной базе.
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Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли
Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.
Политика
США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Политика
Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что диалог необходимо вести даже «с самыми трудными партнерами», имея в виду Россию.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Транспорт
Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море
Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Политика
В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Армия и оружие
National Interest высоко оценил новый российский автомат
Американский журнал National Interest признал высокий уровень новой вариации крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, охарактеризовав его «внушающим ужас на поля боя».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Технологии
Для поездов и самолетов в России готовят быстрый интернет
В России разрабатывается принципиально новая беспроводная система связи, которая сможет обеспечить широкополосным интернетом высокоскоростной транспорт— поезда и самолеты, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Теннис
Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.