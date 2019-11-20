Футбольный клуб «Тоттенхэм» представил нового главного тренера команды Жозе Моуринью. В своем «Твиттере» лондонцы опубликовали фотографию португальского специалиста с футболкой «шпор» на клубной базе.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Политика Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Общество МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.

Политика Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Транспорт Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Технологии Для поездов и самолетов в России готовят быстрый интернет В России разрабатывается принципиально новая беспроводная система связи, которая сможет обеспечить широкополосным интернетом высокоскоростной транспорт— поезда и самолеты, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).