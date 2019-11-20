Футбол

Sport24.ruSport24.ruОпубликовано первое фото Моуринью с футболкой «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» показал первую фотографию с новым главным тренером команды Жозе Моуринью. 56-летний специалист держит в руках футболку лондонского клуба. Португальский тренер заключил со «шпорами» контракт до конца сезона-2022/23.
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Первые фото Моуринью в качестве главного тренера «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс06:39

Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на клубной базе

Чемпионат06:47

«Тоттенхэм» показал первое фото Моуринью с клубной футболкой

Матч ТВ07:19

Опубликовано первое фото Моуринью с футболкой «Тоттенхэма»

Sport24.ru07:14

«Тоттенхэм» показал первое фото Моуринью с клубной футболкой

Sportbox.RU07:19

«Тоттенхэм» опубликовал фото Моуриньо с клубной футболкой на базе команды

Soccer.ru07:12

Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на базе клуба

Sports.ru09:57
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