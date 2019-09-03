Футбол
Чемпионат«Тоттенхэм» представил третью форму на сезон. Она голубого цвета
Изготовителем экипировки является компания Nike. «Тоттенхэм Хотспур», набрав пять очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после четырёх туров.
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Авто
Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Известия вчера в 21:40
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Экономика
Больше 38 миллионов россиян смогут снять наличные в кассе магазина
Пилотный проект начнёт действовать 29 октября 2019 года, планируется, что к концу года больше трёх тысяч торгово-сервисных предприятий присоединятся к нему.
Южный Федеральный 05:28
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Политика
Турция может купить у России больше С-400
Мойка78 02 сентября в 18:06
Баскетбол
Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира
Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Происшествия
Упавший на Ставрополье штурмовик Су-25 полностью разрушен
На Ставрополье обнаружили упавший штурмовик Су-25УБ.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 09:06
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Кино
Владимир Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Народная артистка РСФСР Нина Николаевна Ургант 4 сентября отметила свое 90-летие. Президент Владимирч Путин поздравил ее с юбилеем.
OAnews 10:00
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Технологии
Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов
Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.
Ведомости 06:56
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Общество
В России впервые появится памятник евреев цыганам
Российский еврейский конгресс (РЕК) установит в деревне Александровка Смоленской области мемориал 176 цыганам — жителям колхоза имени Сталинской конституции, которые были расстреляны в апреле 1942 года нацистами.
Lenta.ru 10:56
Космос
В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики
Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.
Molnet.ru 08:02
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Экономика
Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
Найденный Банком России способ для совмещения рисков по ОСАГО и каско в одном полисе работоспособен, будет ли объединенный полис дешевле двух отдельных - покажет практика, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
РИА Новости 10:57
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Единоборства
Названа сумма гонорара Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Стала известна сумма гонорара чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за титульный бой с американцем Дастином Порье.
REGNUM 10:53