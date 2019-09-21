Футбол

Советский спортСоветский спорт«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру» на выезде

Лестер — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
19′
Мусса Сиссоко
29′
Харри Кейн
Айосе Перес
Деннис Прат
67′
67′
Мусса Сиссоко
Виктор Ваньяма
Рикарду Перейра
69′
72′
Виктор Ваньяма
79′
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
Харви Барнс
Демарай Грэй
82′
Демарай Грэй
83′
Юри Тилеманс
Хамза Чоудури
84′
Джеймс Мэддисон
85′
86′
Танги Ндомбеле
Лукас Моура
Лестер вышел на второе промежуточное место.
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