Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над сербской «Црвеной Звездой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В. Уже на 9-й минуте матча ворота поразил форвард хозяев Гарри Кейн.

Общество «Северный поток-2» без учета датского участка построен По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места перестрелки на хуторе в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Происшествия Житель Камчатки укусил инспектора ДПС Житель Камчатки укусил одного из инспекторов ДПС, когда находился в полицейской машине.

Кино В сети появился трейлер новых «Звездных войн» В интернете появился трейлер девятого эпизода известной фантастической саги «Звездные войны».

Гаджеты Microsoft повысит безопасность Windows на аппаратном уровне Другими словами, компания повысит безопасность на аппаратном уровне с помощью контроля доступа к загрузчику и ограниченного доверия к встроенному ПО.

Экономика Глава ТМХ рассказал о съемках фильма про заводы РФ для президента Египта Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.

Наука «Математическое мышление. Книга для родителей и учителей» Одна из самых ярких фраз Кэрол Дуэк поразила учителей: «Каждый раз, когда ученик делает ошибку в математической задаче, у него появляется новый синапс».

Политика Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Футбол Венгер поделился мнением о русском пессимизме Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.

Игры Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Общество Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Происшествия Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».

Кино «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".

Игры Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.

Политика Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.

Экономика Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.

Авто АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.