Лига чемпионов
LiveSport.ru«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду»
Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над сербской «Црвеной Звездой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В. Уже на 9-й минуте матча ворота поразил форвард хозяев Гарри Кейн.
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