Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», Сон сделал дубль

«Тоттенхэм» выиграл у «Црвены Звезды» (4:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе победителей дубль сделал Сон Хын Мин. Также отличились Джовани Ло Сельсо и Кристиан Эриксен.
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«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4. Видеообзор матча Лиги чемпионов

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МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
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Показания обвиняемого по делу Шакро Молодого генерала СК опровергли

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