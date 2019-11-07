Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», Сон сделал дубль
«Тоттенхэм» выиграл у «Црвены Звезды» (4:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе победителей дубль сделал Сон Хын Мин. Также отличились Джовани Ло Сельсо и Кристиан Эриксен.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 23:13, Вашингтон
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших более тысячи человек при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 22:02
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
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BFM.ru 23:10
Футбол
Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук смог повторить достижение форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду времен выступлений за мадридский "Реал".
Газета.Ru 18:53
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
РИА Новости 17:52
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Российская газета 17:08
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 20:06
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Происшествия
Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме
Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов.
Lenta.ru 18:12
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК 22:04
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия 20:23
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный 20:43
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru 21:53
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Происшествия
В Кемерово обстреляли известного адвоката
Соучредитель крупной коллегии адвокатов «Регионсервис» Алексей Учитель получил огнестрельное ранение в Кемерово, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Взгляд.ру 09:40
Происшествия
Показания обвиняемого по делу Шакро Молодого генерала СК опровергли
Бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Андрей Супруненко опроверг показания генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции.
Lenta.ru 22:00
Общество
Половина россиян хотят вернуть смертную казнь
Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Европейско-Азиатские новости 23:00
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Общество
Мэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома
Российская газета 21:37