Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

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