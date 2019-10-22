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RT на русскомRT на русском«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.
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