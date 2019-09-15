Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»

Тоттенхэм — Кристал Пэлас
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
10′
Патрик ван Анхолт
21′
Сон Хын Мин
23′
Эрик Ламела
42′
Харри Уинкс
45′+2′
Дэнни Роуз
50′
Ян Вертонген
53′
Кристиан Эриксен
60′
61′
Джордан Айю
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
66′
71′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
76′
76′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Харри Кейн
Лукас Моура
85′
85′
Андрос Таунсенд
Виктор Камараса
89′
Джоэл Уорд
90′+1′
Лука Миливоевич
В матче 5-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:0. Лондонцы одержали вторую победу в сезоне и набрал 8 очков.
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