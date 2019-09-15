Футбол
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
|10′
Патрик ван Анхолт
|21′
Сон Хын Мин
|23′
Эрик Ламела
|42′
Харри Уинкс
|45′+2′
Дэнни Роуз
|50′
Ян Вертонген
|53′
Кристиан Эриксен
|60′
|61′
Джордан Айю
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
|66′
|71′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
|76′
|76′
Шейху Куяте
Джеймс Маккарти
Харри Кейн
Лукас Моура
|85′
|85′
Андрос Таунсенд
Виктор Камараса
|89′
Джоэл Уорд
|90′+1′
Лука Миливоевич
|66%
|Владение мячом
|34%
|88%
|Процент точных передач
|76%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|6
|6
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|18
|19
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
33
Дэвис
11
Ламела
17
Сиссоко
7
Сон Хын Мин
2 ×
28
Ндомбеле
23
Эриксен
27
Моура
31
Гуаита
2
Уорд
24
Кэйхилл
12
Сако
3
ван Анхолт
4
Миливоевич
22
Маккарти
15
Шлупп
23
Камараса
17
Бентеке
11
Заа
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑4‑2
В матче 5-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:0. Лондонцы одержали вторую победу в сезоне и набрал 8 очков.
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