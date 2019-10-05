Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса

«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ. Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счетом 0:3. Автором первого гола стал Нил Мопе. В эпизоде голкипер «Хотспур» Уго Льорис, пытавшись поймать мяч, неудачно приземлился и травмировал руку.
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