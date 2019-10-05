Футбол
ProstoProSport«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса
«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ. Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счетом 0:3. Автором первого гола стал Нил Мопе. В эпизоде голкипер «Хотспур» Уго Льорис, пытавшись поймать мяч, неудачно приземлился и травмировал руку.
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Космос
В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов
В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
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Авто
Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение
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Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 03 октября в 07:49
Кино
Marvel Studios выпустила тизер VR-боевика Avengers: Damage Control
Компания Marvel Studios анонсировала игру Avengers: Damage Control, пишет 3D news.
Профиль вчера в 13:56
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
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Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
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Газета.Ru 02:05
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Гравитационные волны попытаются поймать легкие частицы темной материи
Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи, информирует сайт arXiv.org.
Ugpressa.ru 05:45
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В настоящее время непонятно, к какому окончательному решению придут чиновники относительно роддома в Новоалтайске.
Алтайская правда вчера в 22:33
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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
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Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса
Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле всегда обращают внимание на различные исследования, их результаты соответствующие ведомства и министерства будут учитывать в своей работе.
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Происшествия
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке сопровождался скандалами
В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением.
Вести Кузбасс 03 октября в 01:17
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
21 октября в «Ленкоме» должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул», посвященный 75-летию артиста и годовщине его смерти.
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Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
Профиль вчера в 13:21
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings 11:05
Политика
Путин открыл набсовет платформы «Россия — страна возможностей»
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Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Политика
Трамп: Я не хотел звонить Зеленскому
Трамп пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри.
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Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.
Взгляд.ру вчера в 08:09
Наука
Великобритания разработает собственную термоядерную электростанцию
Газета DAILY 12:58
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
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Футбол
Игнатьев и Могилевец заменят Зобнина и Жемалетдинова в сборной России
Sport24.ru вчера в 07:27