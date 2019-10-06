Футбол
ProstoProSport«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса
«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ. Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счетом 0:3. Автором первого гола стал Нил Мопе. В эпизоде голкипер «Хотспур» Уго Льорис, пытавшись поймать мяч, неудачно приземлился и травмировал руку.
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Общество
Рэпер Гуф принес извинения чеченскому народу
Взгляд.ру 07:55
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс 11:53
Футбол
Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини.
Бомбардир.ру 12:37
Армия и оружие
National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики
Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости 19:47
Политика
Украина намерена согласовать с Россией закон о статусе Донбасса
Глава комитета Верховной рады по иностранным делам, депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса планируется согласовать с Россией, сообщает телеканал «112 Украина».
Ридус вчера в 04:18
Политика
Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения
Взгляд.ру вчера в 08:13
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Футбол
Дмитрий Хохлов покинул «Динамо»
Российская газета 10:12
Футбол
Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов
Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
Спорт день за днем вчера в 12:21
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
Общий фон недели с 7 по 13 октября будет связан с постоянной сменой настроений, планов и выводов.
Пятый канал 10:00
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:48
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru вчера в 15:36
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт 17:35
Хоккей
Умер 29-летний хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян
Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян, проходивший лечившийся от рака, скончался на 30-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 18:34
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный 05:50
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Единоборства
UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью
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Sports.ru 02:39