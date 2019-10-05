Футбол
Sportbox.RU«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса
«Брайтон» нанес поражение «Тоттенхэму» в матче 8-го тура чемпионата Англии. В начале встречи Нил Мопе вывел своею команду вперед. Вратарь лондонцев Уго Льорис не смог зафиксировать мяч после подачи с фланга Адама Уэбстера, и французский форвард отправил мяч в ворота.
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Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Экономика
В Гоа снизили цены на проживание — иначе отели не бронируются
Отели начинают снижать цены, когда понимают, что комнаты могут так и остаться пустыни в сезон.
Countryscanner вчера в 10:43
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Спорт
Брянский спортсмен завоевал «бронзу» по легкой атлетике
В столице Катара проходит крупны турнир. Спортсмен из Брянска принял участие в данном мероприятии.
Ударник (Гордеевский район) 09:10
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в матче с шестью голами
ProstoProSport 11:55
Общество
В Риге прошёл марш защиты русских школ
5 октября в Риге прошёл марш в защиту русских школ.
REGNUM 11:40
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов отправлен в отставку после поражения команды от "Оренбурга", ставшего для бело-голубых четвертым подряд.
Газета.Ru 11:36
Политика
Медведев рассказал об отношении Рауля Кастро к санкциям США
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро спокойно смотрит на введенные в отношении него американские санкции, называет это детскими решениями, но если говорить об экономических ограничениях США в отношении страны, то они не вызывают симпатий у граждан Кубы, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:43
Футбол
Спортивный директор «Зенита» – о трансфере Осорио: «Было бы здорово, если бы все переговоры проходили именно так»
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как прошли переговоры по трансферу защитника «Порту» Йордана Осорио.
Матч ТВ 08:48
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда вчера в 19:44
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Транспорт
Крым получил новые локомотивы к запуску поездов по мосту
По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.
Российская газета вчера в 05:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.
RT на русском вчера в 18:40
Происшествия
В Ираке погибли 19 человек, более тысячи пострадали в беспорядках
В ходе беспорядков в городах Ирака погибли минимум 19 человек, как манифестанты, так и силовики, еще более тысячи получили ранения.
Российская газета 03 октября в 11:27
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Футбол
«Рубин» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл «Тамбов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:52
Фигурное катание
Трусова и Загитова помогли команде Европы выиграть Japan Open
Команда Европы одержала победу на турнире по фигурному катанию Japan Open, который завершился в Сайтаме. Победители набрали 614,73 балла.
Газета.Ru 03:14