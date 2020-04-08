Коронавирус

MetaratingsMetaratings«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Ндомбеле в парке

Руководство «Тоттенхэма» вынесло выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение условий самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Такое решение клуб вынес после тренировки Моуринью в парке, которую он проводил вместе с игроком команды Танги Ндомбеле.
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