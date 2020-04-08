Коронавирус
Metaratings«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Ндомбеле в парке
Руководство «Тоттенхэма» вынесло выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение условий самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Такое решение клуб вынес после тренировки Моуринью в парке, которую он проводил вместе с игроком команды Танги Ндомбеле.
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Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Общество
Путин поручил обеспечить спецвыплаты врачам
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Общество
В Петербурге определились со штрафами для нарушителей режима изоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи удивила жюри шоу «Маска»
Жюри музыкального шоу "Маска" на НТВ оказались шокированы после того, как узнали, кто скрывался под костюмом Тучи.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Гаджеты
Huawei отказалась от 120-герцевого экрана в Huawei P40 Pro не ради цены
Юй Чэндун заявил, что компания рассматривала и имела возможность использовать в Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ экраны с частотой обновления изображения 120 Гц.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Наука
Раскрыто влияние коронавируса на сердце
Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Здоровье
Врач назвал необходимые лекарства для «карантинной аптечки»
Романенко сказала, что в домашней аптечке на время карантина необходимо собрать минимум необходимых препаратов.
Общество
Республика Коми вошла в список регионов со средним уровнем изоляции
В группу со средним уровнем вирусного суверенитета вошли 33 региона – республика Коми оказалась в их числе.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» в России онлайн
Организаторы акции «Бессмертного полка» просят россиян воздержаться от участия в шествии 9 мая на улицах городов, сообщается на сайте движения.
Общество
Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы
«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Авто
Кроссовер Kia Seltos перевыполнил план продаж в России
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы рассказал о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние певицы Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с пневмонией, остается стабильным, специалисты следят за ее здоровьем.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Общество
«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге
Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Общество
В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным
В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».