Руководство «Тоттенхэма» вынесло выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение условий самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Такое решение клуб вынес после тренировки Моуринью в парке, которую он проводил вместе с игроком команды Танги Ндомбеле.

«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку с Ндомбеле в парке

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