В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Лондонский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей.

«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

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