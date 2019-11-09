Футбол
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Эрик Дайер
|2′
|18′
Оливер Норвуд
Танги Ндомбеле
Харри Уинкс
|46′
Сон Хын Мин
|58′
Деле Алли
Хуан Фойт
|72′
|78′
Джордж Болдок
Хуан Фойт
|80′
Серж Орье
Лукас Моура
|86′
|87′
Лис Муссе
Каллум Робинсон
|90′+1′
Крис Башем
|90′+5′
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
|59%
|Владение мячом
|41%
|84%
|Процент точных передач
|74%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|6
|4
|Угловые
|4
|5
|Отборы
|10
|6
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
22
Гассанига
27
Моура
6
Санчес
15
Дайер
33
Дэвис
18
Ло Чельсо
8
Уинкс
21
Фойт
17
Сиссоко
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
1
Хендерсон
6
Башем
12
Иган
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
16
Норвуд
4
Флек
3
Стивенс
11
Робинсон
8
Фримэн
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Лондонский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Футбол
«Арсенал» связался с Энрике насчет должности тренера
По информации издания El Confidencial, директор «Арсенала» по футбольным операциям Рауль Санльехи связался с бывшим главным тренером «Барселоны» и сборной Испании Луисом Энрике относительно работы в лондонском клубе.
Sportbox.RU 00:28
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия
Доцент Соколов раскаялся в убийстве своей бывшей студентки
Александр Почуев, адвокат "доцента-потрошителя" Олега Соколова, рассказал, что его подзащитный раскаивается в убийстве своей бывшей студентки.
Вести.Ru вчера в 20:21
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 08 ноября в 09:41
Общество
Диетолог рассказала, кому не стоит есть мандарины
ToDay News Ufa вчера в 01:52
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Политика
Зеленский утвердил проведение неотложных реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на укрепление государства и стимулирование экономического роста в стране.
ФАН вчера в 12:05
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия
В Петербурге задержали пытавшегося утопить отрезанные руки мужчину
Мужчина, которого достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге с отчлененными женскими руками в рюкзаке, задержан.
РБК вчера в 08:30
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru 08 ноября в 21:01
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения военной операции в Сирии
Московский Комсомолец 08 ноября в 07:14
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города.
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Известия вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
REGNUM вчера в 23:52
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Единоборства
Сондерс в бою с Косересом защитил титул чемпиона WBO
В Лос-Анджелесе (США) прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между британским обладателем пояса Билли Джо Сондерсом и представителем Аргентины Марсело Косересом.
Матч ТВ вчера в 22:46
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК 06 ноября в 22:04
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 вчера в 07:54
Футбол
Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 08 ноября в 10:34
Общество
Климатическая зима в Москве откладывается до конца ноября
Климатическая зима в Москве откладывается до конца ноября.
Москва 24 01:22
Культура
Рагда Ханиева из Ингушетии: финалистка «Голос.Дети» стала участницей взрослого «Голоса»
В 2014 году Рагда Ханиева из Ингушетии принимала участие в детском вокальном шоу «Голос» и стала одной из главных претенденток на звание победителя.
Регион online 08 ноября в 14:45
Политика
Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском вчера в 14:11
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости вчера в 05:29