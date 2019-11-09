Футбол
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Эрик Дайер
|2′
|18′
Оливер Норвуд
Танги Ндомбеле
Харри Уинкс
|46′
Сон Хын Мин
|58′
Деле Алли
Хуан Фойт
|72′
|78′
Джордж Болдок
Хуан Фойт
|80′
Серж Орье
Лукас Моура
|86′
|87′
Лис Муссе
Каллум Робинсон
|90′+1′
Крис Башем
|90′+5′
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
|59%
|Владение мячом
|41%
|84%
|Процент точных передач
|74%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|6
|4
|Угловые
|4
|5
|Отборы
|10
|6
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
22
Гассанига
27
Моура
6
Санчес
15
Дайер
33
Дэвис
18
Ло Чельсо
8
Уинкс
21
Фойт
17
Сиссоко
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
1
Хендерсон
6
Башем
12
Иган
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
16
Норвуд
4
Флек
3
Стивенс
11
Робинсон
8
Фримэн
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Лондонский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей.
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«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 9 ноября 2019 года
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