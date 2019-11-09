Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Тоттенхэм — Шеффилд Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Эрик Дайер
2′
18′
Оливер Норвуд
Танги Ндомбеле
Харри Уинкс
46′
Сон Хын Мин
58′
Деле Алли
Хуан Фойт
72′
78′
Джордж Болдок
Хуан Фойт
80′
Серж Орье
Лукас Моура
86′
87′
Лис Муссе
Каллум Робинсон
90′+1′
Крис Башем
90′+5′
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Лондонский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей.
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