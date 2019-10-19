Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Уотфордом»

Тоттенхэм — Уотфорд
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
4′
Дэнни Уэлбек
Жерар Деулофеу
6′
Абдулай Дукуре
Давинсон Санчес Мина
13′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
46′
Лукас Моура
Эрик Ламела
63′
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
70′
71′
Дарил Янмат
Кико Фемения
Мусса Сиссоко
77′
84′
Роберто Перейра
84′
Роберто Перейра
Уилл Хьюз
Деле Алли
86′
88′
Кико Фемения
Дэнни Роуз
89′
90′
Хосе Холебас
Деле Алли
90′
В матче 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Уотфорд». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Лондонский клуб ушел от поражения на 86-й минуте, когда отличился Деле Алли.
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