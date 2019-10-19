В матче 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Уотфорд». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Лондонский клуб ушел от поражения на 86-й минуте, когда отличился Деле Алли.

«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Уотфордом»

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