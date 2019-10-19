В матче 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Уотфорд». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Лондонский клуб ушел от поражения на 86-й минуте, когда отличился Деле Алли.

«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Уотфордом»

Все про Спорт ру

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

Происшествия СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.

Армия и оружие Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами» Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.

Фигурное катание Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.

Общество В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".

Футбол Ибрагимович прокомментировал свой возможный уход из «ЛА Гэлакси» Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о возможном уходе из команды: У меня контракт с клубом до 31 декабря.

Происшествия СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае Следствие в качестве приоритетной версии трагедии в Красноярском крае рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Гаджеты HTC выпускает новый блокчейн-телефон Exodus 1s Компания HTC выпускает новый блокчейн-телефон Exodus 1s, работающий как аппаратный регистр.

Игры Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.

Футбол «Челси» в скором времени подпишет новый контракт с Абрахамом По его данным, стороны близки к соглашению, а представители «Челси» уверены в том, что сделка будет совершена в ближайшее время.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала кадры с новорожденным сыном Фото: кадр из хроники Анастасии Решетовой По предварительной информации Анастасию на днях должны будут вписать из клиники, но многие фанаты пары начинают задаваться вопросами по поводу того, познакомил ли Тимати свою дочь с новорожденным братиком.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Здоровье Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.

ЖКХ Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды «18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.

Происшествия В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.

Культура Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка» Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.

Авто Эксперты назвали три вредных привычки автолюбителей Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.

Общество В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.