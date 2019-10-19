Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Уотфордом»

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Уотфорд». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Лондонский клуб ушел от поражения на 86-й минуте, когда отличился Деле Алли.
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«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Уотфордом»

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«Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Уотфордом», занимающим последнее место в АПЛ

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Гол Алли помог «Тоттенхэму» уйти от поражения в матче с «Уотфордом»

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«Тоттенхэм» сумел отыграться в матче с «Уотфордом»

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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
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