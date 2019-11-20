Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Почеттино возглавлял клуб с 27 мая 2014 года.

Происшествия Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах «Водоканала» Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Экономика Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Кино Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов» Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Политика Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.

Политика Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Политика Суд ООН требует от России ответить на иск Украины Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Происшествия Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.