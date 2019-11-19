Футбол
Газета.RuРуководство «Тоттенхэма» объяснило отставку Почеттино
Президент лондонского "Тоттенхэма" Дэниэл Леви высказался об отставке главного тренера Маурисио Почеттино, передает Sport24. Функционер заявил, что руководство команды было против подобных изменений оно не было принято легко или в спешке.
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Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Экономика
Центробанк подверг стресс-тестированию 15 крупных банков
Стресс-тестирование примерно пятнадцати крупных российских банков, включая системно значимые, проводит в настоящее время Банк России.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Общество
Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Наука
Ученые назвали основную причину возникновения рака
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Футбол
Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино покинул пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Игры
Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре
ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Происшествия
Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники
После двух и более лет работы на одном месте, сотруднику отпуск предоставляется в любое время года в соответствии с графиком отпусков.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Гаджеты
Apple проведёт мероприятие в декабре
Компания Apple объявила о проведении мероприятия для прессы 2 декабря.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре
В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Футбол
Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020
По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом.
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Экономика
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.