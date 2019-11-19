Футбол
Газета.RuРуководство «Тоттенхэма» объяснило отставку Почеттино
Президент лондонского "Тоттенхэма" Дэниэл Леви высказался об отставке главного тренера Маурисио Почеттино, передает Sport24. Функционер заявил, что руководство команды было против подобных изменений оно не было принято легко или в спешке.
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Леви об отставке Почеттино: «Тяжелое решение, но оно принято в интересах клуба»
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