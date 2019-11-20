Лига чемпионов
ТАСС Спорт«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Почеттино возглавлял клуб с 27 мая 2014 года.
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