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ТАСС СпортТАСС Спорт«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Почеттино возглавлял клуб с 27 мая 2014 года.
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Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
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4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
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