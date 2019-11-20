Лига чемпионов
ТАСС Спорт«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Почеттино возглавлял клуб с 27 мая 2014 года.
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30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны
По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
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Сегодня почти всех знаков зодиака ждет небывалый успех
Именно спокойствие и самообладание сегодня помогают добиться успеха, справится со всеми трудностями.
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У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
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Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова
Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
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Интервью «СЭ» дал выдающийся российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас — зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Проблемы «реванша».
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Известны все 16 участников квалификационного плей-офф Евро-2020
По результатам матчей отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года, который завершился 19 ноября, стали известны все 16 участников квалификационного плей-офф турнира.
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Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино
4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
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Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Политика
США решили восстановить санкции в отношении объекта в Фордо в Иране
США с 15 декабря восстановят действие односторонних санкций в отношении иранского объекта по обогащению урана на заводе Фордо.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Происшествия
Пропавшая на Кубани 9-летняя девочка найдена
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Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Финансы
Избранный президент Аргентины обсудил с главой МВФ обязательства страны
Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил по телефону с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой обязательства страны перед фондом, сообщила пресс-службы Фернандеса.
Политика
На Украине усомнились в стремлении Зеленского добиться мира в Донбассе
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в действительности не стремится завершить конфликт в Донбассе, а только играет роль «главного миротворца».
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Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Общество
Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет
В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны между США и Россией
Польское издание Myśl Polska в своём материале представило два сценария возможного вооруженного конфликта США и России.
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Многодетная мать покончила с собой в Южно-Сахалинске
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Общество
Информация об отмене занятий в школах из-за мороза
В связи с низкой температурой воздуха администрация соседнего Орска порекомендовала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых детей, обучающихся в 1-4 классах.
Политика
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.